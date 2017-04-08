惹火房東遭舉報違建 遠航高牆不見了

遠東航空年初時為改善排水整修門面，在總公司蓋了一面高牆，不料，事先未通知房東民航局，又有人舉報遠航高牆是違建，最近高牆己打掉，將恢復原貌。中央社記者汪淑芬攝 106年4月8日

遠東航空年初時為改善排水整修門面，在總公司蓋了一面高牆，不料，事先未通知房東民航局，讓民航局很生氣，後來又有人舉報遠航高牆是違建，最近高牆己打掉，將恢復原貌。

遠航築起的高牆，還特地請風水師指引，高度幾乎是原牆面的兩倍，曾傳說遠航藉改門面改風水，不過，遠航澄清是要改善下大雨積水。

遠航總公司位在民航局右側，緊鄰華航松山園區，原本的門面是一大片柵欄式鐵門，年初拆除鐵門，另築一道高牆，進出門移到旁邊。

不過，遠航總公司土地及房產是屬於台北航空站，遠航突然建一道高牆，讓民航局很不高興，台北航空站說，遠航應先詢問台北航空站的意見，房東都沒同意，遠航就擅自變更，另遠航建好的高牆也被舉報是違建。

遠航最近已將高牆打掉，遠航說會重新修建回復原貌，牆面高度也會與原來相同。1060408

(中央社)