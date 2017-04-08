提勒森：若陸不處理北韓威脅 美自己來

美國國務卿提勒森今天指出，若中國大陸無法，或不願意幫忙，美國將採取自己的措施來處理北韓威脅。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）和中國大陸國家主席習近平首場雙邊峰會落幕後，提勒森（Rex Tillerson）指出：「我們樂於跟他們合作。」

他又說：「但我們理解到，這會給他們製造若干獨特的問題和挑戰。如果這正好就是中國不能跟我們合作的事，那麼我們將會、也會準備好，去規劃我們自己的路線。」

美聯社報導，提勒森在川習會後對記者簡報時指出，兩國同意，在試圖讓北韓放棄核武計畫方面加強合作。

他說，川普和習近平都注意到北韓軍事計畫這項威脅的急迫性，並再次確認讓分裂的朝鮮半島非核化的這個承諾。

在貿易議題上，川普呼籲大陸要為美國工人做到「公平競爭」，並強調巿場准入互惠有其必要。

川普也強調保護人權的重要性，並要求大陸在東海遵守國際規範。（譯者：中央社何宏儒）1060408

(中央社)