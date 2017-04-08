跌倒遭P圖 柯文哲：周末娛樂高興就好
台北市長柯文哲試跑跌倒意外引發網友P圖，柯文哲今天說，就周末被娛樂，大家高興就好，「回家用撒隆巴斯貼一貼」，為宣傳世大運，會體驗其他競賽，但最怕游泳。
柯文哲上午出席「內湖垃圾焚化廠106年度社區桌球聯誼賽」，在現場和桌球奧運國手江宏傑試打，柯文哲試打時，不斷被出席議員詢問是否會再跌倒，柯文哲笑說，不會不會。
因柯文哲試跑跌倒引發效應，大批媒體蜂擁至現場，柯文哲會後受訪時先說，「怎麼多攝影機」，媒體詢問，昨天跌倒後是否看中醫，柯文哲表示，自己家就2名西醫，就撒隆巴斯（Salonpas）貼一貼，身上貼好幾塊。
至於和國手打桌球感覺如何，柯文哲說，桌球運動很專業，自己連球拍都不會拿，「真可怕，（幕僚）每次都不事先說要做什麼，一下跑步一下幹嘛」，昨天跑太快，「太丟臉」。
媒體詢問，因試跑跌倒意外引發網友P圖，柯文哲說，那就周末被娛樂，大家高興就好，且也不是多好的行銷方式。
柯文哲近期活動都以體驗運動為主，是否要強力宣傳世大運。柯文哲說，世大運是台灣今年最重要的比賽，希望全台參與，自己之後也不曉得會體驗那些運動競賽，「要看體育局安排，但最怕游泳」，其他還好，「不要叫我下水」。
對於饒舌歌手「Q毛萬QMone」與友人夜闖台北市立動物園，園方已報案，市府後續作法為何？柯文哲說，動物園這麼大，會研究是否裝紅外線監視器，也很擔心若闖入動物園「被獅子咬掉怎麼辦」。1060408
(中央社)
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