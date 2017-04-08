吳進木榮獲秘魯前參眾議員協會贈勳

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中華民國駐秘魯代表吳進木於當地時間7日榮獲秘魯前參眾議員協會（ASEDIP）頒贈「傑出外交官勳章」，以表彰台灣進步及駐秘魯代表處工作績效及貢獻。

贈勳儀式在秘魯國會禮堂舉行，獲贈勳章者尚有俄羅斯及馬來西亞大使，出席觀禮者包括前參眾議員、大學教授及企業界人士等。

會長伊凡吉利斯塔（Elmer Evangelista）首先致詞讚揚台灣各項進步情形，並表彰吳進木在秘魯促進兩國關係的努力及傑出表現。

吳進木隨後致詞介紹駐秘魯代表處近年來在秘魯工作成果及貢獻，其中包括協助偏遠地區中學成立電腦教室，推動數位教育，縮短城鄉差距，期使秘魯學子與世界接軌。

此外，台灣每年提供獎學金予秘魯青年學子赴台留學，研習中文及進行學術研究，迄今已有150餘位秘魯學子受惠，返秘後皆有良好成就；台灣每年也提供近20個名額，供秘魯專業人士赴台接受專業訓練，獲得出席貴賓一致肯定。1060408

(中央社)