珍奶、鳳梨酥入餡 台灣老闆讓車輪餅在多倫多爆紅
車輪餅在台灣是隨處可見的小吃，但你可能沒想到，這麼一項看似平凡的食物，近來卻成了台灣之光，於加拿大多倫多爆紅，走的還是高檔路線，而這一切都得歸功於台灣囝仔李涵崴。
李涵崴雖出生於加拿大，但1歲就回到台灣，一直到退伍才又回到加國。根據《中央社》報導，為了讓外國人認識台灣餐飲文化，李涵崴4年前在多倫多開設了「Formocha」這間店，從字面上來看，就是結合福爾摩沙與茶，並以香草珍珠奶茶做為主打商品。
到了去年，李涵崴又開始主打車輪餅，為了提高當地人接受度，他將餅皮調整為蛋糕般的口感，且除台灣常見的奶油、紅豆口味外，還把鳳梨酥、芋泥等入餡，而現在最受歡迎的口味，則有伯爵奶茶卡士達加珍珠，以及香草奶油奧立奧餅乾。
另外，除在味道上下功夫，了解品牌形象重要性的李涵崴，就連裝車輪餅的紙盒都特別加入了創意，讓吃車輪餅在當地成了一種時尚、高檔的象徵。
(中時電子報)
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