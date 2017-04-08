傻眼! 前《變形金剛》男主角 竟為「這東西」辱罵店員
好萊塢巨星西亞拉伯夫，日前才被爆出主演的驚悚片，在英國上映票房慘不忍睹，首周僅賣出一張票， 頓時淪為票房毒藥，未料被爆在保齡球館與店員起衝突，甚至辱罵一名調酒師「種族歧視」，脫序行為遭警方押走。
根據美國《TMZ》報導，西亞拉伯夫在洛杉磯某保齡球館逗留多時，不過疑似喝醉被店員要求離開，他竟失控對著調酒師怒吼，理由竟是「對方不賣薯條給他」，接著更辱罵對方「你他媽是個種族歧視的婊子，不要和我說話，你他媽的搞砸了」，隨後則被警方強制押走，隨後折返球館歸還鞋子時，被問及為何會和人發生衝突，他則是向前狂奔不發表任何意見。
其實西亞拉伯夫負面新聞頻傳，除了吸毒、酗酒等醜聞纏身，更曾在餐廳停車場隨地撒尿，脫序行為飽受外界抨擊，也讓良好形象毀於一旦難挽救。
(中時電子報)
關鍵字：西亞拉伯夫
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