國會頻道週歲 蘇嘉全：過程辛苦但值得

立法院長蘇嘉全今天表示，新國會要揮別黑箱、擁抱陽光，在國會頻道滿週歲的日子，回首來時路雖辛苦，但非常值得，盼國會頻道能長久，並讓人民能永遠監督著這個民主的殿堂。

蘇嘉全上午在社群網站臉書（Facebook）發文表示，1年前的今天（4月8日），國會頻道獲得民視、八大、冠軍3家電視台，以及13家網路新媒體的協助參與下，展開議事試辦直播，除了院會、委員會會議過程外，連朝野黨團協商也全程公開透明。

他說，新國會以短短2個月的時間籌辦，經歷多次會議討論與行政協調，並在黨團協商中說服朝野黨團，獲得支持以試辦名義推動，終於讓這個以透明國會、全民監督為訴求的國會議事直播，順利邁出第一步。

蘇嘉全說，105年9月第2會期開始，在行政院長施政報告時同步進行手語翻譯；今年2月不只是施政報告，連立委進行總質詢也加入手語即時翻譯。國會頻道每一次的進化與轉變都更加完整，也讓立法院更開放透明，而人民對新國會的期待，就是他要努力的動力與方向。

蘇嘉全表示，經過2個會期試辦，網路新媒體從13家擴增為29家，議事直播的瀏覽則將近1200萬人次；立法院並修改相關法規，明訂由公視集團接手辦理國會頻道，並在立法院副院長蔡其昌協調下，獲得國內5大MSO業者的支持，在有線電視123、124頻道，無線台21、22頻道定頻播出。1060408

(中央社)