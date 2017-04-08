吳秉叡：國民黨主席選舉影響未來新北市長參選人

立委吳琪銘、蘇巧慧、吳秉叡上午在桃子腳中小學舉辦親子活動。（陳俊雄攝）

有意參選下一屆新北市長的立委吳秉叡今天(8日)出席北大社區活動，他表示，國民黨主席選舉會影響到推派的新北市長參選人，究竟由誰出馬還要再觀察。

針對前台北縣長周錫瑋最近在新北市巡迴畫展，第二站已在蘆洲開展，吳秉叡表示，周錫瑋縣長在台北縣做得怎樣，民眾心裡都有評分，他不用擔心。

吳秉叡說，最近國民黨主席選舉，反而比較可能影響到未來藍營推出的新北市長人選，他「還要觀察」。

關於民進黨可能徵召台南市長賴清德，吳秉叡稱賴是一個優秀人選，他很歡迎，「因為都是要讓新北市更好」。

(中時)