金門警方赴台 跨海抓女毒蜂
金門警方掃毒決戰境外，縣刑警大隊幹員跨海赴台，在台北、基隆查獲以呂姓女藥頭為主的販毒集團，起出1級毒品海洛因5.72公克、2級毒品安非他命259.7公克及販毒器具、吸食工具一批，全案持續追查偵辦中。
這也是金門縣刑大幹員在3月下旬與高雄港務警察總隊金門港中隊、金門岸巡總隊共同破獲轄內最大宗俗稱「失身酒」的迷姦飲料（2級毒品）287瓶之後，又1次重大的緝毒成果。
縣刑大在去年11月間偵辦地區1樁吸毒案，發現涉案李嫌除自己吸食安非他命外，也販售海洛因、安非他命，且不定期赴台「進貨」夾帶入境。在派員埋伏跟監蒐證後，掌握李嫌毒品上源為居住基隆市的呂姓女藥頭。
金門、基隆警方組成專案小組，5日聯手展開收網行動，兵分多路在基隆市、臺北市同步執行查緝，起出海洛因5.72公克、安非他命259.7公克及販毒器具、吸食工具一批。
警方指出，縣長陳福海多次在縣務會議中明確表示，金門是一塊淨土，對毒品「零容忍」。縣警局長許慶豐要求所屬加強查緝，並與地區相關司法、情治單位組成共同阻絕毒品於境外的專案小組外，也不定期由財政部關務署調派緝毒犬跨海協助查緝，希望能起到「斷根」掃毒作用。
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(中時)
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