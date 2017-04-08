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金門警方赴台 跨海抓女毒蜂

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金門警方赴台 跨海抓女毒蜂
金門縣刑大幹員跨海協同基隆警方查獲以呂姓女藥頭為主的販毒集團。（警方提供）
金門警方赴台 跨海抓女毒蜂
警方起出海洛因、安非他命和吸食器、販毒工具一批。（警方提供）

金門警方掃毒決戰境外，縣刑警大隊幹員跨海赴台，在台北、基隆查獲以呂姓女藥頭為主的販毒集團，起出1級毒品海洛因5.72公克、2級毒品安非他命259.7公克及販毒器具、吸食工具一批，全案持續追查偵辦中。

這也是金門縣刑大幹員在3月下旬與高雄港務警察總隊金門港中隊、金門岸巡總隊共同破獲轄內最大宗俗稱「失身酒」的迷姦飲料（2級毒品）287瓶之後，又1次重大的緝毒成果。

縣刑大在去年11月間偵辦地區1樁吸毒案，發現涉案李嫌除自己吸食安非他命外，也販售海洛因、安非他命，且不定期赴台「進貨」夾帶入境。在派員埋伏跟監蒐證後，掌握李嫌毒品上源為居住基隆市的呂姓女藥頭。

金門、基隆警方組成專案小組，5日聯手展開收網行動，兵分多路在基隆市、臺北市同步執行查緝，起出海洛因5.72公克、安非他命259.7公克及販毒器具、吸食工具一批。

警方指出，縣長陳福海多次在縣務會議中明確表示，金門是一塊淨土，對毒品「零容忍」。縣警局長許慶豐要求所屬加強查緝，並與地區相關司法、情治單位組成共同阻絕毒品於境外的專案小組外，也不定期由財政部關務署調派緝毒犬跨海協助查緝，希望能起到「斷根」掃毒作用。

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(中時)

關鍵字：毒品金門安非他命
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