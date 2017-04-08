郝龍斌：民進黨沒能力、膽量向中美提立場

國民黨主席參選人郝龍斌。（資料照/莊哲權攝）

習川會已落幕，但並未提起兩岸關係。國民黨黨主席參選人郝龍斌在臉書發文指「錯誤的兩岸政策，讓台灣的兩岸、外交和經貿關係，面臨連鎖性錯誤。」並指民進黨政府除了民進黨政府除了「蒼白無力的靜觀其變」外，沒有能力、沒有膽量，透過任何型式對美國、大陸提出任何呼籲與立場說明。

郝龍斌表示，大陸國家主席習近平在尚未抵美前，美國官方就一再強調：「我們的一中政策」，這是為了讓大陸的「一中原則」受到「尊重」，是美國對大陸的善意。但是對台灣的善意與保證呢？

郝龍斌說，看到民進黨政府除了「蒼白無力的靜觀其變」外，沒有能力、沒有膽量，透過任何型式對美國、大陸提出任何呼籲與立場說明。民進黨以為安靜的躲在一旁，就不會被注意到嗎？民進黨執政後，企圖「拉美媚日來抗中」，並且拿台灣的食安和經貿來犧牲交換，但結果呢？台灣還是很可能隨時變成當成大國間「叫價的籌碼」，賠了夫人又折兵！

他表示，台灣身處在大陸、美國、日本三強之間，應該是與三強皆保持「友善關係」，爭取對台灣最大的利益；而非像民進黨一樣，天真的以為一通電話，就是重大的外交突破、就能「拉一個、打一個」！錯誤的兩岸政策，不但影響了兩岸關係，也讓台灣的外交關係和經貿關係，面臨連鎖性的錯誤；滿足了民進黨的意識型態，卻苦了台灣人民。

(中時電子報)