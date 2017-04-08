美猛揮戰斧 俄艦攜口徑飛彈馳赴地中海

就在美國發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）轟炸敘利亞空軍基地，以報復阿薩德（Bashar al-Assad）政權對平民發動化武攻擊後，俄羅斯海軍周五也派出最先進的黑海飛彈巡防艦馳赴東地中海，朝美國驅逐艦所在的地方開去。

據美國海軍研究協會新聞（USNI News）與《福斯新聞》（Fox News）報導，隸屬第6艦隊的飛彈驅逐艦「波特」號（USS Porter，DDG-78）與「羅斯」號（USS Ross，DDG-71）周四晚空襲敘利亞謝拉特（Shayrat）空軍基地後，駐在克里米亞半島塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的「格里戈洛維奇海軍上將」號（Admiral Grigorovich）飛彈巡防艦周五一早便穿越博斯普魯斯海峽（Bosporus Strait），駛入地中海。

這艘4000噸級巡防艦配有多達8枚「口徑-NK」（Kalibr-NK）長程攻陸巡弋飛彈。而俄國海軍首度讓它投入作戰，是2015在裏海攻擊敘利亞境內的目標時。

由於美國官員認為，當初空投化武，導致86名敘利亞平民喪生的飛機，就是從謝拉特空軍基地起飛的，因此進行報復性轟炸，而克宮隨即加以譴責。

不過，一名美國海軍官員透露，「波特」號與「羅斯」號驅逐艦將持續在東地中海執行刷存在感的任務。他指出，這兩艘驅逐艦前沿部署在西班牙羅塔（Rota），主要在執行保衛西歐的彈道飛彈防禦作戰任務。不過，由於它們接近敘利亞，加上海上補給軍火容易，因此成為執行敘利亞轟炸任務的理想選擇。

他並表示，美國在地中海部署了4艘驅逐艦，確實有很大的幫助，這讓美國領導人能有發動快速攻擊的選擇。

而美國海軍作戰部副部長霍華德（Michelle Howard）也大加讚揚執行這次敘利亞轟炸任務這次戰斧飛彈攻擊，是美國自2011年3月19日展開利比亞「奧德賽黎明」（Operation Odyssey Dawn）軍事行動以來，最大的一次飛彈齊射行動。

(中時電子報)