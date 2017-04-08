川普為何在這時轟敘？日媒揭三大理由

川普轟敘時機，日媒有三點解讀。(圖片取自美聯社)

為制裁敘國總統巴夏．阿塞德政府軍的化武屠殺，美國總統川普（6）日下令發射59枚戰斧巡戈飛彈，攻擊敘國中部空軍基地。不過，為何美國選在這個時間出手？日媒分析三大原因，包括鞏固政權、區別舊政府及向中國施壓。

根據《日本經濟新聞》報導，川普此次不發狂語，對敘國展開實際軍事打擊，主要原因有三。第一，是想藉此挽回在內政問題上的失分，鞏固政權，據悉，川普第一年度支持率低於歷任美國總統，而核心承諾、新醫改法案因黨內意見對立，屢遭重挫。

第二，轟敘是為了要與歐巴馬作明顯區別，歐巴法前政府對軍事介入抱持謹慎態度，2013年阿塞德使用化武，歐巴馬撤回軍事介入，僅給出警告。第三，川普選在此時狂炸敘國，也是為了在北韓問題上向中國「施壓」，從選在習川會期間執行這點，便可看出用意。

(中時電子報)