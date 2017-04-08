MLB》柳賢振吞敗 陳偉殷亞投先發奪首勝

柳賢振今天作客丹佛的洛磯，先發4.2局掉2分吞敗戰。(美聯社)

(11:30補充 吳昇桓日前後援撿到勝投)道奇韓籍左投柳賢振，因傷睽違9個月，重返大聯盟賽場，今作客丹佛，對洛磯先發4.2局失2分吞敗。稍後出賽的台灣投手陳偉殷，6局只失1分，奪下首勝，也是本季大聯盟亞洲先發投手第一人。

柳賢振用77球投4.2局，被敲含陽春砲的6安，送出5次三振，1次保送。柳賢振2013和2014年都為道奇貢獻14勝，近2年因肩膀和手肘受傷，只在大聯盟出賽1場。道奇打者群今只敲出5安，終場1比2輸給洛磯，柳賢振吞下敗投。

亞洲投手本季在大聯盟登板，日韓先發投手勝投都還沒開胡，反倒由紅雀終結者吳昇桓先拿下。洋基田中將大2.2局爆7分吞敗，遊騎兵達比修有6.1局失4分、無關勝敗，道奇前田健太、水手岩隈久志，接近優質先發都沒贏；吳昇桓日前對小熊，9局上被敲出追平3分彈，不過9局下紅雀再見安獲勝，吳昇桓撿到勝投。

(中時電子報)