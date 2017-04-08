馬林魚贏大都會 陳偉殷本季獲首勝

美職棒馬林魚今晚以7比2力克大都會，台灣左投陳偉殷優質先發首勝，主投6局，K掉5人，只失1分，終結前5年開季首場無勝投紀錄，同時敲出大聯盟生涯首支安打。

陳偉殷用球數86記，好球數居多，投出5次三振，被敲出7支安打、失掉1分，還有1記四壞球保送，優異先發；同時在4局上敲出大聯盟生涯第1支安打，今晚以前，殷仔50次打擊、無一安打。返回休息區時，受到隊友送上擊掌祝賀，自己更是微笑以對。1060408

(中央社)