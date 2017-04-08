澎湖幼兒體驗 體育館罕見擠滿人潮

澎湖幼兒體能活動體驗營，今天在體育館舉行，參加親子與幼兒園超過1200人，在地板和階梯都可表演，整個體育館擠得滿滿，幾乎動彈不得。

澎湖縣政府委由體育會舉辦的「運動i臺灣計畫」，今天分別推出幼兒體能趣味活動和身障運動樂活運動會，其中幼兒體能趣味體驗，參加人數超乎預期，全縣有12所幼兒園600多人報名，連同家長、父母等，超過1200人，整個體育館出現擠滿的運動人潮。

澎湖幼兒體能趣味活動和身障運動樂活運動會，安排有親子的開場舞、熱身律動和各種遊戲與射箭、滾圈、舉重、創意投籃等趣味競賽，由於場地擠滿人潮，大小朋友或親子在階梯也可暖身一番動一下，現場氣氛笑聲連連，達到享受運動，增進親子關係。1060408

(中央社)