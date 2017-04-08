凱旋3號擱淺 乘客餘悸猶存嘉縣府究責

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凱旋3號客輪擱淺嘉義布袋港外海，船上人員全獲救援，但海上驚魂，乘客餘悸猶存，不滿船公司應變不足，嘉義縣政府今天表示，確保民眾消費權益與安全，協助究責或追償。

往返嘉義布袋與澎湖馬公之間的「凱旋3號」客輪，昨天傍晚擱淺在嘉義布袋外海，船上乘客346人及工作人員由布袋海巡隊及滿天星號客輪救回，救援過程乘客不滿聲音連連。

海上驚魂過後，乘客餘悸猶存，對於船公司應變能力不足、乘客上岸後安置作為緩慢等紛表不滿，要求必須給個交代，儘速調查船艙漏水原因，以安人心。

嘉義縣長張花冠昨晚對船公司事發後的處理效率不佳，表示非常不對，後續將追究相關責任，確保民眾消費品質與安全。

嘉義縣副縣長吳芳銘上午指出，事件的權責在港務公司及船公司，有關海上救難演練、救援後安撫、安置等都需要強化SOP，讓民眾能安下心來最重要。

吳芳銘表示，縣府基於確保民眾消費權益及安全，將協助後續追償或是追究相關責任，對於船公司應變能力不足引起民眾不滿，也希望船公司加強改善。1060408

(中央社)