金門刑大跨海赴台 破獲販毒集團
金門縣警察局今天表示，縣刑警大隊幹員跨海赴台，破獲以呂嫌為首的毒品販售集團，查獲一級毒品海洛因5.72公克、二級毒品安非他命259.7公克及販售毒品器具與吸食工具一批。
這也是縣刑大繼3月下旬與高雄港務警察總隊金門港中隊、海巡署金門岸巡總隊共同破獲轄內首宗俗稱「迷姦飲料」（二級毒品）287瓶之後，再次成功緝毒。
金門縣警察局表示，縣刑大在民國105年11月間偵辦金門李姓民眾吸食毒品案，發現李嫌除自己吸食二級毒品安非他命，還販售一、二級毒品海洛因、安非他命等，並不定期赴臺取貨，夾帶入境。
縣刑大跟監埋伏蒐證，掌握李嫌毒品上源為居住基隆市的呂姓女毒販；為了溯源刨根，縣刑大大隊長李明道立刻指示與基隆市警察局刑事警察大隊共組專案小組緝毒。
專案小組前天見時機成熟執行收網查緝，兵分多路在基隆市、台北市等多處所同步執行查緝，在呂嫌住處查獲海洛因5.72公克、安非他命259.7公克，以及販售毒品器具與吸食工具一批。全案送辦。1060408
(中央社)
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