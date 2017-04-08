川習會談貿易和北韓 川普軟中帶硬

美國總統川普今天與中國大陸國家主席習近平結束會談，儘管川普一改選戰期間尖銳反中論調，仍在會中敦促習近平進一步遏制北韓核子計畫，並協助減少美國對大陸貿易逆差。

根據路透社，川普在個人首場美中高峰會上公開談論一連串議題進展，他的數名高階幕僚也是如此，然而他們除了說大陸同意合作縮小歧見和尋找合作共同點之外，幾乎沒有提供具體細節。

川普和習近平在佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部的高峰會，被昨天美國空襲敘利亞事件搶盡鋒頭。在峰會尾聲，習近平加入川普行列，強調會談的正面氣氛，同時粉飾造成世界兩大經濟體產生摩擦的嚴重歧見。

川普幕僚堅稱，他已履行諾言，提高對於大陸貿易做法的關注，還表示當中有些進展，包括習近平同意一項貿易談判百日計畫，目的在提振美國出口，減少大陸對美國貿易順差。

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在兩天川習會後，也說習近平已同意增進合作，遏制北韓飛彈和核子計畫，不過沒有就化解北韓目中無人行徑提供任何新的方案。

行事難以預料的川普今天不只一改毒舌語調，也避免在禮儀上出現大陸官員擔心可能讓習近平失顏面的差池。川普告訴媒體：「我們在與中國關係上取得重大進展。」「我們將取得更多進展。我認為習主席和我發展出卓越關係。」

習近平也多以正面言辭發言。他表示：「我們致力加深理解，並建立一種信任感。」「我相信我們將繼續以穩定方式發展友好關係…對於世界和平和穩定，我們也將履行我們的歷史責任。」

川普回說：「我百分之百同意你的看法。」

不過有跡象顯示難關仍在，提勒森會後形容會談「非常坦率直白」。

川普會後陪習近平在他的度假俱樂部園區散步，可見川普邊聊天邊比手勢，而習近平也一樣。

提勒森表示，川普接受習近平訪大陸的邀請，他們也同意提升美中對話層級，由雙方元首主持對話論壇。

提勒森也說，習近平與川普都認為，北韓核進展已達「非常嚴重階段」。

他說，川普也提及美方關注大陸在南海活動。大陸正在部分南海島嶼填海造地，尋求在這個戰略水道擴張領土主權。1060408

(中央社)