美加墨有意合辦2026世足

我要評比

英國「衛報」報導，美國、加拿大和墨西哥有意聯合舉辦2026年世界盃足球賽，打算今年向國際足球總會（FIFA）提出申請。

報導指出，中北美洲及加勒比海足球協會主席蒙塔格利安尼（Victor Montagliani）透露上述消息，他並表示，「加拿大、美國和墨西哥打算合辦，這個想法已經醞釀一段時間，持續在討論，如果能實現將非常令人興奮。」

他表示，「我們對此非常樂見，這也顯示足球可以讓不同國家共同攜手。」

被問到他是否意有所指美國總統川普說要在美墨邊境築起圍牆，蒙塔格利安尼表示，足球應該要「超越」這些許多人厭惡的政治議題。

蒙塔格利安尼也指出，雖然美國、加拿大和墨西哥都有能力單獨舉辦世界盃足球賽，但聯合舉辦，將更適合擴大規模為48隊、80場比賽的2026年世足賽。

他表示，三國是否聯合申辦將於「今年內」有結果。

根據規劃，2026年世足賽申辦將於今年6月正式啟動，到明年12月之前將接受各國申辦，從2019年1月到2020年2月則為評估階段。最終結果將在2020年5月的國際足總大會上公布。1060408

(中央社)