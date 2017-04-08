陳偉殷勝投 MLB本季亞洲投手第1人
效力於美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷，今天繳出6局僅失1分的好投，首季首戰就拿下勝投，也是亞洲投手在今年美國職棒大聯盟的首勝。
今年大聯盟球季開季，亞洲投手紛紛落難，德州遊騎兵隊日籍投手達比修有與紐約洋基隊的田中將大主投開幕戰，表現都不盡理想，達比修投6.1局失4分，勝投被牛棚搞掉；田中將大更慘，先發2.2局就掉7分責失，吞下敗投。
此外，洛杉磯道奇隊的前田健太對聖地牙哥教士，5局失3分，同樣吞敗，西雅圖水手隊老將岩隈久志6局失3分，是唯一繳出優質先發的日籍投手，但打線不捧場，一樣吃敗戰。
今天除了陳偉殷之外，還有另一名亞洲投手登板先發，道奇隊的韓籍左投柳賢振傷癒復出，睽違9個月後再登板，可惜只投了4.2局，被敲出6支安打，失2分，道奇以1比2敗給科羅拉多洛磯隊，柳賢振也一樣成為敗戰投手。
亞洲先發投手只有陳偉殷在首戰奪勝，他今天面對紐約大都會隊，主投6局被敲7支安打，只在首局失掉1分，馬林魚隊打線也很捧場，全場敲出11支安打，包括一發全壘打，陳偉殷也貢獻大聯盟生涯首安，馬林魚隊以7比2擊敗大都會，陳偉殷也成為今年球季在大聯盟奪勝的第1位亞洲投手。1060408
(中央社)
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