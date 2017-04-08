港媒：川習會有利中美關係發展
對於「川習會」，香港經濟日報今天發表社評指出，相信會談有利於中國和美國關係發展。
美國總統川普和中國大陸國家主席習近平昨天在美會談，討論兩國關係。
社評表示，「川習會」暫時尚算順利和諧，美中不足是晚宴結束前美軍對敘利亞展開軍事攻擊，這種欠缺周詳部署正是川普特色，但應無礙兩人在會談取得成果。
社評表示，在會談前，外界都擔心他會否像對待德國總理梅克爾一樣，板著臉和堅拒跟習近平握手，最終沒有發生這種場面，相反川普表現得很友善。
川普並接受習近平的邀請訪問大陸，其後更說美中關係已取得進展，並形容與習近平的關係突出（outstanding），令人憧憬中美關係朝好的方向走。
文匯報也發表社評指出，中美元首會晤後，雙方都形容進行了很好的會談，建立了友誼；兩國元首都認同要在互相尊重和互利互惠的基礎上，就廣泛領域務實合作，以建設性方式處理分歧和敏感問題。
社評指出，這是川普上台後兩國元首第一次會晤，初步看氣氛良好，讓新時期兩國關係有一個好的起點，期待中美兩國今後繼續在各個層次坦率交流、管控分歧、加強合作，造福兩國人民和全世界穩定發展。1060408
(中央社)
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