凱旋3號擱淺 嘉檢：提告就偵辦

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凱旋3號客輪擱淺嘉義布袋港外海，船上所有人員全數獲救，部分乘客今天返回布袋港拿行李，不過對船公司處置仍是忿忿不平，嘉義檢方表示，只要有人提告就偵辦。

往返嘉義布袋與澎湖馬公之間的「凱旋3號」客輪，昨天傍晚擱淺在嘉義布袋外海，船上乘客346人及工作人員由布袋海巡隊及滿天星號客輪救回，救援過程乘客抱怨連連。

部分乘客上午陸續回到布袋港拿行李，有人說心有餘悸，大難不死必有後福，下次不敢再搭乘這家客輪，還有人說要祭拜神明和祖先，感謝保佑平安。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，雖然乘客全數獲救，但是有7人頭暈身體不適，若傷害可能涉刑法的業務過失傷害，傷害罪是告訴乃論，只要有人提告就偵辦。

另外，律師界表示，乘客可請求精神撫慰金，並集體向嘉義縣政府或澎湖縣政府的消保官，請求集體消費糾紛調解。

凱旋客輪公司董事長李數奼上午對於乘客抱怨應變不足、找不到船公司負責人等表示，獲知消息從台東趕到嘉義布袋港，已是今天凌晨1時多。部分媒體報導躲起來，不是事實。

李數奼表示，發生意外誰都會不舒服，現在最重要的是盡全力解決。李數奼承諾，乘客因為船難導致行程延誤損失、增加的旅費支出等，公司會負責全額賠償。1060408

(中央社)