越南旅遊雜誌專欄 推廣台灣觀光優勢

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越南旅遊雜誌「Wanderlusttips」4月號出刊，特別以主題和專欄形式報導台灣觀光優勢，推薦民眾赴台旅遊。圖為雜誌首頁印有台灣知名旅遊景點。中央社河內攝 106年4月8日

越南民眾與旅遊業者對台灣的熟悉度日益升高且具好感，本地旅遊雜誌「Wanderlusttips」4月號出刊，特別以主題和專欄形式報導台灣觀光優勢，推薦民眾赴台旅遊。

「Wanderlusttips」是越南越、英文雙語的知名旅遊雜誌，內容主要介紹國內外各地旅遊景點、美食、文化以及旅客的探索經驗等，雜誌約160頁，每月出版，共3萬份。

4月號出刊以台灣為主題，首頁印有台北101高樓、自由廣場、故宮博物院、交通工具與珍珠奶茶等，內文則透過專欄形式從第114頁到第156頁共42頁，特別做出有關台灣觀光優勢的報導。

專欄文章首先簡介台灣地理位置、面積、人口、語言、氣候與貨幣等，並搭配1張彩色多樣的吸睛台灣地圖，接著介紹台灣各交通工具，稱讚交通方便與良好服務品質。

專欄也刊登去過台灣旅客的投稿，提出10個應到台灣旅遊的理由，包括美食豐富多元、有名寺廟、夜市特色、原住民文化、溫泉與人情味等，投稿者稱讚台灣是值得一生應該去一次的旅遊目的地。

另外，還有推廣台灣美食文化的文章，包括牡蠣蛋餅、臭豆腐、甜不辣、豬血糕、雞排、牛肉麵、麻辣鍋、滷味、豆花與珍珠奶茶等小吃和飲料與搭配照片。

專欄也列出24個台灣景點，推薦給讀者，最後是宣導有關申請台灣簽證的步驟和手續，還附上台灣各專線號碼以及若干簡單交際中文句子，以利旅客在台的行程。1060408

(中央社)