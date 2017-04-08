川習會未提及台灣 朝野黨團這樣說
川習會結束，並未提及一中與台灣議題。民進黨團表示，本來就沒設定此議題，台灣應在現有基礎上與美、中建立彼此關係；國民黨團則認為，初次只是互探虛實，可能會有下次會面。
連續兩天的川習會今天結束，美中會後的談話與官媒新聞都未提及一中與台灣等議題，雙方會後也沒有發表聯合聲明。
民主進步黨立法院黨團書記長李俊俋表示，川習會本來就是設定朝這個方向，一開始就沒有說要特別提一中與台灣議題，美國堅持一個中國，跟中國堅持的一中原則是不一樣的事，這次完全沒提到，表示雙方沒有把一中與台灣議題列為重要議題；最重要是台灣如何在現有基礎上，與美國、中國雙方建立彼此間的關係。
中國國民黨黨團總召廖國棟說，這樣的訊息是在預期中，中、美不管從政治、經濟面來看，都是兩大陣營的領導，過去川普一直批評中國，中國是以穩定、持重的來面對，美國有點沉不住氣，但中國是老神在在，雙方差異很大，一次會面就要有共識沒那麼容易，相信雙方有機會再次會面，第一次是互探虛實，下次會有更好發展才對。
時代力量黨團總召徐永明表示，這只是初步交手、互動，加上北韓、敘利亞問題等，台灣問題並沒有浮上檯面，但還是要持續觀察，最重要的還是美國下階段對台灣軍售的項目；台灣也不用自己嚇自己，認為川習會一定會受到影響，但還是要繼續深化與美方之間的關係。
親民黨黨團幹事長陳怡潔表示，台灣不希望成為美、中之間談判的政治籌碼，這樣的狀況下台灣必須以自身利益為優先，而不是去媚美或媚中；加上現在兩岸關係也不適合觸碰政治性、敏感性議題，只會造成兩岸更大對立或是國際上危險情勢。1060408
(中央社)
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