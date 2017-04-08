議員警方共辦犯罪宣導，小朋友玩得開心

新北市議員蘇有仁和立委吳琪銘及消防隊員教導小朋友以瞄子射水。（陳俊雄攝）

今日上午新北議員蘇有仁服務處、三峽區公所、新北市消防局第五大隊、三峽警分局、龍埔國小、三峽稅捐處、三峽衛生所等單位，共同在龍埔國小舉辦犯罪預防、防災暨大型消防宣導活動，現場有各式各樣消防及警察等宣導活動，不僅創造親子間的回憶，還能藉此活動學習犯罪預防、防火防災等安全新知。

本次共同舉辦預防犯罪及防災大型闖關活動，吸引超過五百對親子家庭趁著假日到龍埔國小一起體驗、遊玩各式各樣的有關預防犯罪、防火及防災等闖關遊戲。

新北市消防局及三峽警分局結合了地方機構準備了有趣及智慧的闖關活動，總計有十四個攤位，其中包含了消防射水、天災宣導、爆竹施放規定、CPR實作、消防九宮格、小小偵查員及地方機關之宣導等。

三峽分局設計的是「小小偵查員」活動，展示各項刑事警察服裝，並由女警們幫孩童換裝變身小小刑警，小朋友們穿上刑警服裝後非常開心，警察姐姐們也趁機進行反詐欺、反霸凌宣導，提醒孩子們要好好保護自己的身體。

現場警備車及警用大型重機車展示，警備車的壯觀、警用大型重機車的酷炫帥氣，立即成為鏡頭焦點，親子們大排長龍搶著拍照，留下深刻的印象。

市議員蘇有仁表示，他一向重視親子互動，因此在假日期間舉辦活動，希望父母親能夠在假日期間減少使用3C產品，多多帶著小朋友走出戶外，培養健全身心。

三峽分局長張錦成表示：「本次的活動透過闖關方式，結合消防隊、區公所、警用大型重機展示，成功宣導預防犯罪、打詐反毒及婦幼安全等觀念，讓大小朋友培養健全的法治概念，並同時達到互動、寓教於樂及教化的效果，期望這些犯罪預防知識幫助學童開心學習、平安長大。｣

(中時)