議員警方共辦犯罪宣導 小朋友玩得開心
今日上午新北議員蘇有仁服務處、三峽區公所、新北市消防局第五大隊、三峽警分局、龍埔國小、三峽稅捐處、三峽衛生所等單位，共同在龍埔國小舉辦犯罪預防、防災暨大型消防宣導活動，現場有各式各樣消防及警察等宣導活動，不僅創造親子間的回憶，還能藉此活動學習犯罪預防、防火防災等安全新知。
本次共同舉辦預防犯罪及防災大型闖關活動，吸引超過五百對親子家庭趁著假日到龍埔國小一起體驗、遊玩各式各樣的有關預防犯罪、防火及防災等闖關遊戲。
新北市消防局及三峽警分局結合了地方機構準備了有趣及智慧的闖關活動，總計有十四個攤位，其中包含了消防射水、天災宣導、爆竹施放規定、CPR實作、消防九宮格、小小偵查員及地方機關之宣導等。
三峽分局設計的是「小小偵查員」活動，展示各項刑事警察服裝，並由女警們幫孩童換裝變身小小刑警，小朋友們穿上刑警服裝後非常開心，警察姐姐們也趁機進行反詐欺、反霸凌宣導，提醒孩子們要好好保護自己的身體。
現場警備車及警用大型重機車展示，警備車的壯觀、警用大型重機車的酷炫帥氣，立即成為鏡頭焦點，親子們大排長龍搶著拍照，留下深刻的印象。
市議員蘇有仁表示，他一向重視親子互動，因此在假日期間舉辦活動，希望父母親能夠在假日期間減少使用3C產品，多多帶著小朋友走出戶外，培養健全身心。
三峽分局長張錦成表示：「本次的活動透過闖關方式，結合消防隊、區公所、警用大型重機展示，成功宣導預防犯罪、打詐反毒及婦幼安全等觀念，讓大小朋友培養健全的法治概念，並同時達到互動、寓教於樂及教化的效果，期望這些犯罪預防知識幫助學童開心學習、平安長大。｣
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。