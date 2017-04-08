常玉裸女畫禁上悠遊卡 戴忠仁：價值錯亂

常玉裸女畫禁上悠遊卡，讓戴忠仁大嘆:價值錯亂。(圖/戴忠仁提供)

常玉是華人首代留法藝術家，雖然生前不得志，但身後畫價暴漲，也讓國立歷史博物館進行的常玉特展掀起熱潮，不過資深新聞主播戴忠仁在採訪過程，卻驚覺台北悠遊卡公司拒發常玉裸女畫悠遊卡，背後原因令人不勝噓唏。

留法藝術家常玉，199幅複製畫一就銷售一空，其他衍生性商品也炙手可熱，不過戴忠仁卻發現疑點，那就是悠遊卡採用常玉的動物和靜物畫作，卻獨缺常玉的裸女畫，據悉歷史博物館專家曾推薦悠遊卡公司採用常玉裸女畫，但卻遭極力反對打回票，這讓史博館人員大感無奈，不過在封殺最具影響力華人油畫家常玉裸女畫的同時，卻發了兩套AV女優波多野結衣的悠遊卡，這讓戴忠仁質疑常玉的藝術創作，竟遠遠比不上AV女優，讓他直呼根本是價值錯亂的做法。

對於兩者標準取捨，將於戴忠仁主持的國寶檔案探討播出，敬請鎖定4月10日和11日晚間11點，屆時「國寶檔案」將有兩集不同精彩內容的「常玉專輯」在人間衛視頻道播出。

(中時電子報)