川普略懂中文？習近平發言時 他沒戴翻譯耳機卻頻點頭
受到全球關注的「習川會」在美東時間星期五結束，大陸國家主席習近平已搭乘專機返回北京。兩人此次會面，因牽動全球情勢而備受矚目，但在正經嚴肅的背後，也發生一些有趣的事，像是會談期間，輪到習近平發言時，川普竟然沒戴上翻譯耳機，讓人好奇，難道他對中文也略懂？
從白宮發布到YouTube上的影片可以看到，習近平談話時，坐在川普身旁的美國官員幾乎全部戴起耳機聽翻譯，唯獨川普沒戴耳機，儘管如此，他仍頻頻點頭，感覺像是聽得懂習在說什麼。
其實，這已不是川普首次被發現疑似為「語言天才」，像是2月份他與日本首相安倍晉三舉行聯合記者會時，安倍發言的10分鐘內，川普從頭到尾都沒戴翻譯耳機，一直到有記者發問時，他才把耳機戴上。
(中時電子報)
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