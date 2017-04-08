國會頻道周歲 議事直播瀏覽破千萬人次

國會頻道今滿周歲！立法院長蘇嘉全今天在臉書表示，一年前的今天，國會頻道獲得民視、八大、冠軍三家電視台，以及13家網路新媒體的協助參與下，展開議事試辦直播，不僅是院會及委員會的會議過程，連朝野黨團協商也都全程公開透明。

蘇嘉全進一步，新國會更以短短2個月的時間籌辦，過程中經歷多次的會議討論與行政協調，並在黨團協商中說服朝野黨團，獲得支持以試辦名義推動，終於在4月8日讓這個以透明國會、全民監督為訴求的國會議事直播，順利邁出第一步。

蘇嘉全說，去年9月第二會期開始，我們在行政院長施政報告時，同步進行手語翻譯；今年2月份，不僅施政報告，包括委員進行總質詢也加入手語即時翻譯，讓議事轉播無障礙。

蘇嘉全說，經過兩個會期的試辦後，網路新媒體從13家擴增為29家，涵蓋各大新聞及社群網站，議事直播的瀏覽則將近1200百萬人次。同時，立法院也進行修改相關法規，明訂由公視集團接手辦理國會頻道，並在副院長蔡其昌的協調下，獲得國內5大MSO業者的全力支持，在全台灣有線電視的123、124頻道；無線台21、22頻道定頻播出。

蘇嘉全也期待，新國會要揮別黑箱、擁抱陽光，不但要做，還要做得更好。

(中時)