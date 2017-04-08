第42屆萬人健行大會 走出健康與快樂

第42屆萬人健行大會熱鬧登場，市長林佳龍等人，帶領大家一起走出健康的第一步。（陳世宗攝）

台中市政府、維他露基金會共同主辦的第42屆萬人健行大會，今日上午熱鬧登場，吸引超過1萬名熱情群眾共襄盛舉。市長林佳龍說，市府將正式成立運動局，因應2019東亞青運動會培育更多體育人才與運動設施；希望今日的健走讓市民走出健康與快樂。

今年健行活動以「萬人健行 健康Let’s Go！」為號召，一早吸引超過萬名民眾攜家帶眷、呼朋引伴參加，從中台科技大學出發，沿途經過大坑風景區，讓民眾欣賞秀麗風景與鳥語花香。隊伍蔓延數公里，非常壯觀。主辦單位更特別安排深受小朋友喜愛的南韓動畫「救援小英雄」波力小隊人偶和波力姐姐現身唱跳，讓氣氛High到最高點。

林佳龍與維他露集團董事長邵瑋霖在起走儀式下，帶領大家一起走出健康的第一步。市議員陳成添、何敏誠，以及市府運動局長王慶堂、教育局副局長劉火欽、中台科技大學校長李隆盛等人也到場共襄盛舉。

「走出健康快樂，也走出美好的未來！」林佳龍表示，他第10次參加健走活動，要健康就要運動，感謝維他露基金會持續對全民運動的推廣，長期在台中深耕，不管是大大小小的體育活動，都會結合公益活動協助弱勢團體，是台中最好的在地品牌。

體育處表示，除健走活動，終點也舉辦摸彩活動，送出筆記型電腦、iPad Air 2、大坑商圈會員店家消費券等大獎，同時現場也安排一系列有獎徵答、贈送樹苗、租稅遊戲、人體彩繪，增添熱鬧氣氛。此外，台中榮總也提供「免費癌症篩檢」服務，讓民眾更了解自己的健康狀況。

(中時)