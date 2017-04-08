女神死會！佐佐木希將嫁大15歲諧星

佐佐木希近期傳出要婚消息！（圖／取自IG）

日本女神佐佐木希先前就傳出和大15歲諧星渡部建有意步入禮堂，而現在傳出兩人已經有共識，甚至已經和廣告廠商等告知，雙方將會在近日內完成結婚登記，女神正式死會！

佐佐木希與渡部建是在2014年來電，去年底兩人更人更被爆一起搬進東京港區大廈一起同居，當時就有指兩人將步入禮堂，兩人雖然相差了15歲，但雙方相處愉快，近日日媒更報導，兩人都已陸續向公司以及代言廠商報備，在近期就會完成結婚登記；據悉佐佐木希沒有懷孕，婚後兩人也都會正常工作。

(中時電子報)