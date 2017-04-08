偏區駐點犬貓絕育活動 4／10外埔登場

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偏區駐點犬貓絕育活動4／10外埔登場！（陳世宗翻攝）

台中市動物保護防疫處為落實台中市流浪犬貓源頭管理及狂犬病防疫工作，首創偏區駐點犬貓絕育活動，自4月10日起至16日為期一週，在外埔區農民研習中心辦理；由動保處獸醫師、動保團體志工及動物醫院獸醫師組成團隊，提供犬貓絕育、狂犬病疫苗注射、寵物登記等服務。

動保處指出，駐點服務除提供偏區民眾所飼養犬貓絕育、狂犬病疫苗注射及寵物登記外，也將主動配合鄰里長進行當地流浪犬隻捕捉、絕育、施打狂犬病疫苗等，並由區公所協助鄰里及志工掃街宣傳，以確實控制流浪犬數量。

動保處強調，犬貓絕育、狂犬病疫苗注射及寵物登記活動採預約制，動保處將於活動前個別電話聯絡，確認動物狀況，並告知相關注意事項，活動對象為設籍台中市且年滿20歲的市民。

絕育方面，考量手術及麻醉風險，不提供純種品系小型犬、短鼻犬及純種品系貓報名，如馬爾濟斯、貴賓、鬥牛犬等；另犬貓健康狀況需良好，並於術前至少禁食禁水8小時以上。報名請電洽動保處鄒小姐04-23869420分機106。

(中時)