許信良：習川會 習近平是最大贏家

亞太和平研究基金會董事長許信良（左）表示，中國國家主席習近平是這次會議大贏家，台灣在台灣關係法架構下有一定地位，不要擔心被美國出賣，但也不用希望美國對台灣特別好。（姚志平攝）

兩岸政策協會8日舉行「川習會後的美中台三邊關係」座談會，國立中興大學國際政治研究所教授蔡明彥（左起）、亞太和平研究基金會董事長許信良、兩岸政策協會理事長譚耀南、國立台灣師範大學政治學研究所東亞學系教授范世平、兩岸政策協會秘書長王智盛出席並表達看法。（姚志平攝）

「習川會」在4月7日正式登場 ，「兩岸政策協會」針對「川習會後的美中台三邊關係」舉辦座談，亞太和平研究基金會董事長許信良認為，這次會談，「習近平是大贏家，這結果是他所要的」。

至於兩岸關係是否能解凍？許信良認為，僵局應該儘速打開，法理上沒有重大差異。蔡總統也有意願打開僵局，中國大陸也是，既然是雙方政府都有意願，打開僵局的機會是存在，民進黨政府立場跟中國大陸要求的，他不認為沒有不可跨越橫溝，只差的是政治語言，兩岸問題是法律問題，中國大陸不需要太在意政治語言。

針對習川會影響的台美關係，許信良指出，沒什麼好擔心，美中關係中，台灣有其一定地位，只要台灣不要挑戰中國底線，美國會全力支持台灣維持現狀，也不會讓中國大陸改變台灣現狀，不用擔心對美國出賣，但是美國也不會支持任何人，當然賣武器給台灣是一定會的，川普不論怎麼想，美國及全球的體制都不會改變。

習川會前，美國攻打敘利亞，許信良說，川普上任一百天來攻打敘利亞，完全是和川普強調的相反，川普改變，是美國體制讓川普不得不變，例如介入敘利亞及人權問題，美國本身有很強體制，甚至強勢內閣體制，可以主導體制，全球化也也強大體制，川普選前有反對全球化，美國作為一個領導國家，本身也不可能從全球體制撤出，習近平會面前採取對敘利雅行動，這是意味，川普會採取行動，不是說說而已。

他說，未來川普會做什麼比較重要，以前怎麼講不重要，之前傳出川普聯俄制中，但攻打敘利亞則意味，不會聯俄制中，川普不會改變整個體制，川普內閣是強勢內閣，都是來自是美國體制最大受益者，最頂端菁英而不是平民，不會反對美國長期以來的體制，川普任命的內閣跟競選時不一樣，是美國長期維護者及受益者，川普上任不到一百天，美國內部權力鬥爭，且競選時那般人已經漸漸失勢，過去美中關係體制不會改變，美國會繼續要中國大陸在經濟讓步，就跟當時國民黨政府對美國大量採購，中國每年也會更認真對美大量採購，改變體制都不會發生，經濟壓力會繼續存在，就是中國向美國繼續有計劃採購。

他說，習近平對這場會晤，本來就不期待什麼，相反川普在選前如此強硬，他的選民是有期待，在政治上川普沒有得到什麼，川普喜歡贏，這次沒贏。

(中時)