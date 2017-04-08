凱旋3號停駛檢修 船公司允諾賠償
「凱旋3號」昨7日發生進水事故，雖346名遊客全幸運獲救，但事後對船公司善後作為相當不滿，有旅客揚言會追討精神等損失賠償。
上午船公司董事長李數奼終於現身，指船身疑似碰到異物，出現10公分裂縫導致進水，強調第一時間包括張姓船長等船員因應得宜，旅客才能平安回家，但對於事後處理不夠周全，「我願意道歉」，並承諾理賠住宿、交通、用餐等費用，民眾只要持單據到櫃台退費，全部受理賠償。
原定今早「凱旋3號」還要載200多名旅客到澎湖馬公，船公司已調派同型「凱旋6號」代打運輸，雖然事件發生後，部分旅客有疑慮，但無人退票，仍開心出航。
ㄧ行13人到澎湖遊玩的崑山科大學生直批誇張、太扯，說下次不敢再搭船了。
(中時)
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