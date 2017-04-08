PGA》名人賽次輪4人並列榜首 比利時彼特斯首戰爭冠

首度參加大賽的彼特斯，將挑戰史上第1位比利時大賽冠軍。(美聯社)

與詭譎多變的奧古斯塔國家俱樂部一樣，今年美國名人賽前兩輪的戰局也出現極端的變化。8日打完次輪，戰況從首輪霍夫曼領先4桿一枝獨秀，變化4人並列榜首局面。

首輪飆出65桿獨走的40歲霍夫曼，次輪只交出75桿，雖然仍在「領先4人組」當中，卻讓其他人有衝上來與他並列排頭機會。

美日混血高手佛勒，靠著次輪最低桿衝上並列領先。(美聯社)

本季在本田菁英賽拿下1冠的28歲佛勒，靠著1隻進補的老鷹助攻，次輪交出當天最低桿67，37歲的賈西亞也交出69桿躍居並列第1。這2位各擁有美巡4勝與9勝的高手，衝上榜首不意外，最令人驚奇的是，首度參加4大賽的25歲比利時新秀彼特斯，次輪交出68桿，也升上來與另3位前輩同以總桿140桿(-4)並駕齊驅。

彼特斯是1948年范多克之後，第2位在大賽領先的比利時選手，最後兩輪將挑戰史上第1位比利時大賽冠軍，以及首次參加大賽就奪冠的第1人。

霍夫曼、佛勒與賈西亞，最後兩天都要爭奪生涯首座大賽冠軍，美國新生代高手之一的佛勒，2014年最靠近大賽冠軍，那年他在美國名人賽獲得並列第5，美國與英國公開賽同樣並列第2，美國PGA錦標賽並列第3，可惜始終與冠軍無緣，打完前兩輪躍居並列領先後，再次燃起奪冠希望。

賈西亞尋求終結大賽出賽73場冠軍荒。(美聯社)

至於賈西亞，這次年輕時贏得「西班牙聖嬰」封號的高手，生涯已打過73場4大賽，惟至今大賽冠軍仍未開張，其中美國名人賽最佳成績在2002年獲得第8，2004年拿下並列第4四，本屆美國名人賽以並列第1進入最後兩輪決賽，全力尋求終結73場大賽冠軍荒。

前兩輪結束取總桿152桿(+6)共53位選手進入決賽，衛冕者韋利特、去年英國公開賽冠軍史坦森，都慘遭淘汰。

(中時電子報)