4月8日中視午間新聞搶先看│中視新聞 20170408

《習川成果 習川會同意百日計畫 商討貿易議題》

習川會落幕，美國總統川普表示，雙邊關係取得重大進展，和大陸國家主席習近平已同意一項新的貿易談判百日計畫，希望提振美國出口、減少美國對大陸的貿易逆差。

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《罷昌衝刺拔昌列車啟動 千人遊行拚連署書》

罷免黃國昌團體，即將在汐止火車站舉辦，千人遊行連署活動，累計至今已達1萬9千份的數量，預計當天有望再追加，很有可能一舉突破門檻，對此發起人孫繼正表示，希望透過罷免將他制裁。

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《最強春雨 把握週末好天氣 後天轉雨氣溫降》

今天偏南風持續帶來暖空氣，各地白天高溫還是會在28至32度之間，不過後天、大後天台灣北邊開始有鋒面接近，北部、東半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，各地氣溫也會下降1到2度。

(中時電子報)