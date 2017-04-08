NBA》林書豪：相信我們可以擊敗任何對手

林書豪與布魯克羅培茲都相信，當前的籃網可以擊敗任何對手。(美聯社資料照)

僅剩3場例行賽的籃網，將於9日主場遭遇公牛、11日客場碰上塞爾提克、13日客場再遇公牛，可說一場比一場難打，不過林書豪8日接受《Newsday》訪問表示，「那是很棒的考驗，但我想在當前，相信我們可以擊敗任何對手！」

畢竟接下來兩度遭遇的公牛，目前正在爭搶東區季後賽門票，當然很想拿籃網當祭品，塞爾提克也跟騎士競爭東區老大位置，林書豪說：「或許有點自大或偏見，但看我們最近20場比賽表現，我們應該感覺自己可以擊敗任何球隊。」

正在追求打破籃網高掛28年隊史得分王紀錄的布魯克羅培茲，當然同意自己最佳搭檔林書豪的說法，「我們當然想在最後幾場比賽打出更好表現，這將是我們最好的真正考驗，畢竟對手都是很棒的球隊。」

羅培茲目前還差35分，就可打破巴克威廉斯保有的隊史得分王紀錄(10440分)，以他本季場均20.6分績效來看，本季達標機會很大，更別忘記接下來兩度面對公牛，等於他將跟雙胞胎兄弟，也就是公牛中鋒羅賓羅培茲對決。

「我試著不要去想太多，」布魯克羅培茲表示，「每次對上羅賓，當然我會帶有不同情緒對抗，可是我更關心的，當然還是贏球！」

為了犒賞球隊辛勞，羅培茲趁著前役造訪奧蘭多客場的空檔，招待全隊與球員家屬前往迪士尼世界舉辦派對，籃網總教練艾金生說：「那是他包容大家的方式，也是一種成長，他從不謾罵隊友，更是我們休息室內的領袖。」

(中時電子報)