中市資收率5年成長約11％ 金質獎6連霸

我要評比

台中市資源回收率，從100年38.65％成長到105年49.55％，5年成長約11％。（陳世宗攝）

「叫我第一名！」台中市政府資源回收績效評比再度蟬聯環保署金質獎，榮獲6連霸佳績。環保局表示，全市資收率從100年38.65%成長到105年49.55%，5年成長約11%。今年將訂為「資源循環年」，提升清潔隊回收服務品質和每週資源回收頻率，打造大台中環保綠色城市。

行政院環保署辦理105年度「推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核」評比競賽，台中市政府再度獲得第一組金質獎肯定，並於昨日接受環保署頒獎表揚。

環保局長白智榮表示，台中市連續6年榮獲資源回收績效評比最高榮譽，資源回收率由100年38.65%一路成長到105年49.55%，感謝市民的配合與參與。

白智榮指出，市府訂定105年為「資源回收年」，獎勵資收績優單位，全市學校與社區單位共獲得回收讚A級達532處、村里資源回收站138處、社區資源回收站點627處、綠色餐廳103家、廚餘自主性堆肥單位130處、落葉堆肥單位114處、環保肥皂再利用單位91處，成果豐碩。

今年將進一步訂為「資源循環年」，持續推廣家戶社區、各機關學校，落實資源回收再利用及源頭減量工作，擴大「資源回收教育輔導團」服務範園，加強清潔隊沿街收運路線的宣導與查核，提升服務品質和每週資源回收頻率。

環保局強調，外埔堆肥場今年也將轉型綠能園區，建置全國首座廚餘及稻草綠能發電廠，落實循環經濟，並提倡一次性用品減量使用，由市府機關學校帶頭做，達到垃圾源頭減量目的。

(中時)