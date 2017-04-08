台灣獎勵旅遊團3000人將訪問南韓

我要評比

韓國觀光公社透露，台灣保險公司的3000名員工將從15日開始陸續訪問南韓，進行獎勵旅遊，這對南韓旅遊業界而言，可謂「市場多元化」和「擺脫低價旅遊」一把抓。

南韓「中央日報」引述韓國觀光公社透露，台灣最大的保險公司三商美邦人壽保險的此次3000名團體遊客，是歷年台灣訪韓團體遊客人數最多的一次。

據報導，迄今為止，只有中國大陸地區有過規模超過3000人的來韓獎勵旅遊。特別值得關注的是，此次獎勵旅遊的價格是人均160萬韓元（約新台幣4.3萬元），高於台灣遊客平均所需費用（148萬韓元，2015年標準）。此次台灣團體遊客將分批來韓，每批遊客規模為110人。

韓國觀光公社透露，由此可以看出，南韓旅遊業已落實了「市場多元化」和「擺脫低價旅遊」一把抓的局面。

報導指出，韓國觀光公社台北分社分社長鄭益秀（音）表示，在得知2016年台灣大型保險公司正在對日本四國、中國西安及首爾這3個獎勵旅遊候選地進行評估時，韓國在台灣專門負責韓國遊的旅行社暗中展開工作，透過凸出的韓餐體驗活動等遊說，終於在2016年底將最終目的地敲定了韓國。

據報導，南韓的台灣遊客從2016年後開始大幅增加。2016年訪韓的台灣遊客共有83萬人次，比2015年增加61%，今年1至3月比去年同期增加25%。

鄭益秀表示，在台灣中小企業占大多數，因此規模達到3000人的獎勵旅遊團體意義相當重大，為吸引大型台灣團體遊客，將更強化觀光行銷力度。1060408

(中央社)