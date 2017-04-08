黨員連署 詹啟賢潘維剛都說有信心

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中國國民黨主席選舉必須繳交1萬3322份黨員連署書才能成為候選人，宣布參選的前國民黨副主席詹啟賢、前國民黨籍立委潘維剛，兩人今天都說有信心，會順利過關。

詹啟賢與潘維剛上午出席國民黨信義區黨員第2季慶生會，不過由於潘維剛遲到，兩人並未同台。

國民黨主席選舉即日起連署到15日，對於必須繳交1萬3322份黨員連署書，詹啟賢受訪表示，過關沒問題，支持他的人不在少數，登記當天會向大家報告連署人數。

國民黨立法院黨團邀6名國民黨主席擬參選人出席政見發表座談會。詹啟賢說，他會參加，將理念讓立法院同仁與社會各界了解；他看過題綱，相關問題平常就了然於胸，沒什麼特別準備，因為這些他平常都有一定看法。

潘維剛也說，她會參加，因為立法院是國民黨目前最重要的地方，希望其他黨主席參選人不要缺席，也希望黨主席洪秀柱不要嘔氣，一起參加，不希望讓外人等著看笑話，國民黨內部團結一致，就從這場座談會開始。1060408

(中央社)