為女兒逃亡11年 軍火教父終落法網
在80年代有「軍火教父」之稱的何振豪，因案被通緝，為了撫育年幼的女兒帶著一起逃亡11年，躲在屏東九如鄉。屏東警方今天表示，6日逮捕何振豪，臨行前，何振豪與女兒雙雙淚別。
里港警分局表示，48年次的何振豪原籍新竹，民國80年期間，因提供槍械給槍擊要犯與警方火拼，而有「黑道軍火庫」的稱號，當年被花蓮地方法院判刑11年6月，民國91年假釋出獄後，卻又在民國93年間在高雄製毒被查獲，另被屏東地檢署以竊盜罪通緝，何振豪身犯槍砲、毒品和竊盜等罪，當時與同居人生的女兒剛出生，他為了撫育女兒，帶著女兒逃亡，因而被通緝。
警方表示，何振豪帶著女兒逃到屏東九如鄉同居人娘家附近，隱姓埋名躲通緝，就這樣躲過了11年，沒錢時會向已離他而去的同居人或娘家要錢，因常到同居人娘家要錢，同居人娘家不堪其擾，向警方通報，6日晚何振豪又到同居人娘家時，被警方逮捕。
何振豪被逮捕後，警方在他身上搜到毒品，何振豪當場要求警方讓他見女兒一面，警方知道他很疼女兒，在戒護下讓他與女兒道別，何振豪用銬著手銬的雙手，將國小5年級的女兒抱在腿上，女兒不斷的哭泣說著「不要」，何振豪安慰女兒「不要緊，要小心，要乖乖」。1060408
(中央社)
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