挪威總理訪陸 兩國重啟自貿談判

我要評比

2016年底中國大陸與挪威宣布恢復正常外交與政治關係後，挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）7日首次訪陸，與大陸國家總理李克強會面，雙方同意重啟兩國自由貿易談判。

2010年諾貝爾和平獎決定頒發給大陸異議人士劉曉波後，中國大陸取消與挪威官員的互訪，並中止與挪威的貿易談判，雙邊關係降至冰點。

2015年挪威成為亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）意向創始成員國之一，兩國關係破冰，兩國2016年12月19日宣布恢復正常外交與政治關係。

環球網報導，這是10年來挪威總理首次對中國大陸訪問。

路透報導，兩國在7日簽署一項新協定，同意重啟自由貿易談判，舉行新一輪經貿聯委會會議。

參考消息網引述俄媒報導，瑟爾貝克此次訪陸，隨行商務代表團規模之大史無前例。

報導並引述中國傳媒大學國際研究所教授楊勉認為，兩國峰會的意義已經超出雙邊關係的範疇，對鞏固中國大陸在北歐的地位十分重要，大陸正積極參與北極事務，需要加強與挪威合作。

根據大陸外交部網站，挪威願支持大陸在北極理事會發揮積極作用，推動北歐國家和中國大陸關係的發展。

李克強在會見瑟爾貝克時說，大陸願意和挪威重啟自由貿易談判，在能源、海洋工程等領域加強合作，探討共同開拓第三方市場。在農漁業、科技創新、社會保障、警務執法、地方人文等廣泛領域拓展交流合作。

他表示，大陸正在推進新一輪的對外開放，歡迎挪威的企業和主權財富基金擴大對大陸投資。

瑟爾貝克則表示，會堅持「一個中國」原則，尊重中方的核心利益和重大關切，增進政治互信。

她說，挪方希同中方早日重啟兩國自由貿易談判，加強合作機制建設，拓展在農業、漁業、海洋、航運、環保、金融、稅收、投資等領域合作。

會談後，李克強和瑟爾貝克共同見證了雙方經貿、科研、衛生等領域多份雙邊合作文件的簽署。1060408

(中央社)