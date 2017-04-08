陸情侶熱吻太忘我 男子從高橋摔下來
「哇塞！這一吻，吻得真夠驚天動地的！」一對大陸情侶在橋上熱情擁吻，突然間，男子從4公尺高的橋摔了下來，幸好橋底下不是河，是一片泥土地，男子雖然腿部骨折，但並未危及生命。
綜合中國大陸揚子晚報微博、微泰州微信公眾號等媒體報導，5日下午，有一對年輕男女在江蘇省寶帶橋上深情擁吻，突然間，原本坐在橋欄杆上的男子突然身子一歪，摔到了橋底下，橋面距離橋下約4公尺。
報導說，橋下堆滿很多建築垃圾，地上也都是磚頭塊和碎石，所幸橋下沒有河水，男子摔下來的地方是一片泥土地，雖然腿部骨折，所幸並未危及生命。
有路人親眼目睹兩人擁吻及男子掉下去的過程，隨後，救護車趕到現場，把男子送至醫院診治。
這則新聞引發大陸網友轉載，還登上新浪微博熱搜榜，網友則貼文打趣說，「愛的代價」、「以後要注意安全」、「吻別！」「我和你吻別，在4公尺高橋邊」。1060408
(中央社)
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