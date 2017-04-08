沉迷酒店欠5萬 淪為詐騙車手下場悲劇了！

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2名車手移送法辦。（葉書宏翻攝）

詐騙集團偽造的公文。（葉書宏翻攝）

詐騙集團偽造的公文。（葉書宏翻攝）

22歲曾姓男子擔任倉管人員卻沉迷酒店女色，積欠5萬元債務，在酒店幹部慫恿下，加入詐騙集團與19歲游姓男子擔任車手，兩人分工詐騙51歲戴姓男子百萬元養老金，所幸戴男交付提款卡時，新北市板橋警分局偵查隊員及時趕到，成功保住戴男退休金。

警方調查，曾男擔任倉管人員、約薪約2萬餘元，卻沉迷酒店女色，積欠5萬元債務，在酒店幹部慫恿下，他為了還債加入詐騙集團擔任車手，與游男一起分工詐騙。

戴男6日接獲詐騙集團來電，對方佯稱涉及擄車洗錢案，如果不配合偵辦將會到家中拘提，戴男不疑有他，告知對方名下有3張提款卡、存款金額共100萬元，詐騙集團立即派游男持偽造地檢署的監管公文前往收取提款卡。

游男前往戴男住家收取提款卡時，警方一擁而上將他逮捕，期間，詐騙集團再度來電，警方將計就計陪同游男去交付提款卡，再度逮獲前往領取提款卡的另一名車手曾男。

2嫌供稱，「都是第一次加入！」游男供稱，打線上遊戲時，突然有隊友問他要不要賺錢，對方並沒有說事成之後可以領多少錢，但是對方一句「包君滿意」讓他心動，才會加入。戴男則供稱，之前常去酒店積欠5萬元債務，為了還債才會擔任車手。警訊後依詐欺罪將2嫌移送法辦。

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，接到不明來電千萬不要輕易相信，若要查證務必要將電話掛斷，再自行撥打165或110反詐騙專線。

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(中時)