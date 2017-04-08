繼標普後 南非再被惠譽降信評至「垃圾級」

南非行政首都普利托利亞政府大樓外，聚集大批民眾抗議總統祖馬。（圖/美聯社）

繼南非的主權信用評等，被標準普爾（S&P）降至「BBB-」的垃圾級後，陷入財政和政治危機的南非，再次被國際三大信用評等機構的惠譽國際（Fitch Group）降評，從原先的「BB+」降至「BB-」的垃圾級。這是南非總統祖馬（Jacob Zuma）臨時撤換原財長戈登（Pravin Gordhan）職務後，接連遭到國際信評機構降評，恐讓南非未來的經濟和財政更加雪上加霜。

據美國CNBC新聞報導，繼本月4日標準普爾宣布，考量南非近日來的動盪，決定將該國主權信用評等降至「垃圾級」，前景展望維持負面走向後；另一間國際信用評等機構- 惠譽國際再補上一刀，同樣大降南非信評至「垃圾級」。同時被兩大信評機構降評的南非，未來對外借貸的風險與成本勢必將大幅提高，對於財政早有危機的南非，無疑又是一大打擊。隨著原財長戈登、總統祖馬和反對黨政爭愈演愈烈，頂替戈登的吉加巴（Malusi Gigaba），過去未有相關財政經驗，都讓投資人對南非前景深感憂慮。

遭突然撤換職務的南非原財長戈登。（圖/美聯社）

南非現任總統祖馬。（圖/美聯社）

身為全球鑽石出產中心的南非，近期因總統突然撤換財長一事引起國際關注，被外界譽為長期穩定南非貨幣與經濟的原財長戈登，疑似因理念和政策與總統祖馬不合，在出訪國際會議期間突然遭到撤換，由內政部長吉加巴頂替。目前已進入第二任期的祖馬，不僅被反對黨大肆砲轟，就連他的執政黨非洲民族議會（ANC）也不支持，多名議員更放話威脅祖馬，若不即刻改善財政與貨幣政策，不排除接納或採用反對黨的彈劾案。

世界三大信用評等機構：惠譽國際、標準普爾、穆迪（Moody’s），現已有2間對南非提出警告並正式降評，雖新任財長不斷出面喊話和鞏固信心，但面對國際上排山倒海的壓力，以及國內逐漸高漲的反對聲浪，南非該如何處置，恐怕將成為祖馬政府近期來最大難題。

(中時電子報)