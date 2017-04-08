金喜善首次挑戰真人秀 粉絲期待素顏

韓流明星金喜善、諧星兼主持人姜鎬童和偶像樂隊CNBLUE隊長鄭容和將共同演出真人秀節目「島嶼三劍客」，加上這是金喜善出道以來首次挑戰真人秀，粉絲很期待她素顏出鏡。

南韓「日刊體育」今天報導，金喜善和姜鎬童曾在JTBC綜藝節目「認識的哥哥」中展現非常有默契的合作。金喜善因直爽的性格大大提升了好感度，備受關注，甚至刷新了最高收視率。

金喜善、姜鎬童與鄭容和搭檔演出的新真人秀節目名為「島嶼三劍客」，他們將在島上安排好的房子中生活一週，和島民一起自由自在生活的日常表現將會散發出濃濃的人性美。

「島嶼三劍客」將於本月最後一週進行首次錄製，他們3人5天4夜在島上的生活令粉絲期待。5月22日晚間9時40分該節目將在tvN和O'live電視台同步首播。1060408

(中央社)