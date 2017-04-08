凱旋3號意外 船董致歉負責賠償
凱旋客輪公司董事長李數奼今天表示，昨天下午凱旋3號意外在布袋港外海發生擱淺，所幸船上乘客及船員都平安脫險，乘客受影響導致行程延誤產生的損失，增加的旅費支出，公司會負責全額賠償。
「凱旋3號」客輪7日下午4時自澎湖馬公出發開回嘉義布袋，傍晚5時在布袋外海8海里處，因船艙進水擱淺，由海巡隊巡防艇與「滿天星號」客輪，將346名乘客、8名船員救回布袋港。
部分乘客抱怨，船公司危機處理及應變能力很差，找不到人負責、遲遲拿不到行李等。
曾任綠島鄉長的李數奼表示，昨晚接到電話通知後，立即驅車趕往嘉義處理，「發生這種事，誰都會不舒服，如果客人罵完就能消氣，就讓客人罵；發生這種事，最迫切的就是盡一切力量，確保所有人都平安。」
她說，發生船難當然是先救人，再來才是行李，雖然凱旋3號底艙進水，但所有行李都未泡到海水，也無遺失。感謝友輪滿天星及海巡署協助，乘客平安抵達布袋港時，公司人員就送上乾糧及礦泉水，也廣播宣布可至鄰近的餐廳免費用餐。
李數奼指出，若有民眾行程延誤而造成損失，或必須在嘉義住宿或其他交通上增加支出，會負責相關費用，乘客憑船難當班船票及飯店住宿或其他相關收據、發票，可獲全額賠償。1060408
(中央社)
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