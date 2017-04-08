川習會 南韓：美曾說明對薩德立場

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根據南韓代理總統黃教安聲明，美國總統川普今天告訴南韓，他和中國大陸國家主席習近平會談期間，曾說明美方對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）一事的立場。

路透社報導，川普今天在電話中將他與習近平會談內容告知黃教安。

大陸反對南韓部署美國反飛彈系統薩德，不過南韓和美國稱部署目的是因應北韓飛彈威脅。1060408

(中央社)