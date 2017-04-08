小聯盟台灣雙投 胡智為曾仁和首戰出色

美國職棒大聯盟台灣左投陳偉殷今天拿下首勝，在小聯盟打拚的台灣選手表現也不差；坦帕灣光芒隊3A的右投胡智為投5局只有1分責失，芝加哥小熊2A的投手曾仁和5局失1分，雖然都未拿下勝投，但成績相當出色。

去年就曾在3A出賽的胡智為是光芒隊在小聯盟備受矚目的新秀，新球季首戰先發上陣，投5局被敲出5支安打，包括兩發全壘打，失3分，但只有1分自責分，送出4次三振，用了93球，有62個好球，下場時仍以4比3領先，可惜勝投被牛棚搞丟。

今年仍維持在2A的曾仁和也有傑出的表現，主投5局僅被敲4支安打，送出7次三振，只在5局下被轟出一發陽春砲失分，退場時雙方仍以1比1平手，但曾仁和效力的田納西煙山隊（Tennessee Smokies）最後仍以2比1獲勝。1060408

(中央社)