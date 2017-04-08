許信良：台灣不要擔心被美國出賣

川習會落幕，亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，習近平是這次會議大贏家；台灣在台灣關係法架構下有一定地位，不要擔心被美國出賣，但也不要希望美國對台灣特別好。

兩岸政策協會今天舉行「川習會後的美中台三邊關係」座談會，邀請專家學者分析美國總統川普和中國國家主席習近平會面後的局勢。出席座談會的許信良分析，習近平是大贏家，這結果是習近平要的，包括得到解決問題的承諾和一個友善的氣氛，習近平本就不期待這次會議解決什麼問題，也不希望公開在貿易上對美國讓步。

川普方面，許信良說，川普競選時的強硬論調完全不存在，因此政治上川普沒得到任何東西，

川普選在川習會前以戰斧飛彈攻打敘利亞，許信良說這完全不是川普原來主張，過去川普主張不介入敘利亞內戰，川普也不在意人權問題，但美國體制讓川普不得不變，不是川普個人想就可以如何；選在見習近平之前攻擊敘利亞，是讓中國大陸知道美國不會離開世界體制，美國會採取行動的，不是說說而已。

許信良說，美國在前國家安全顧問季辛吉訪問中國大陸之後確立了一個美中關係的體制，川普競選時強烈想改變體制，但現在看來川普不會改變這體制了。

許信良認為美國會要求中國大陸在經濟上做更多讓步，這壓力會繼續存在，美國要求很簡單，要求中國大陸進口更多美國東西；台美也曾有很大的貿易逆差，當時政府就是大量採購，這模式未來也會出現，中國大陸會更認真採購美國東西，其他改變應該很少。

台美關係部分，許信良認為，在台灣關係法的架構下，過去40年來台灣有自己的地位，中國大陸的一中原則和美國的一中政策不一樣，維護台灣現狀，是美國一中政策最基本精神，只要台灣不要挑戰中國大陸底線，美國會支持台灣維持現狀，也不容許大陸改變台灣現狀。

許信良說，台灣不要擔心被美國出賣，但也不要希望美國對台灣特別好，「不可能的」。他說，美國可能賣更多武器給台灣，但他不認為那有很大好處。1060408

(中央社)