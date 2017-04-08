新竹講堂登場 美感創意課本受孩童喜愛

新竹市中小企業服務中心舉辦「新竹講堂」系列講座，今天首以「書包裡的美術館」為題，分享讓書包裝下美術館的經歷，不少學童看到教科書變得圖多、字少、有趣，開心直呼「希望每一本教科書都那麼好看」。

新竹市中小企業服務中心準備一系列共9場的「新竹講堂」，今天起在大同路108號登場，每一場講座性質都不同，由於座位有限，報名方式請上臉書粉絲專頁「新竹市 新鮮事」查詢。

竹市中小企業服務中心表示，「新竹講堂」擺脫過去工商講座框架，用多元思考方式和不同領域知識，從創業家的故事、動手實作的體驗講座，讓聽講座成為休假時的最棒活動之一。

今天首登場的講座「書包裡的美術館」，請到教科書再造計畫創辦人張柏韋，分享3個大學生的異想天開，到讓書包裝下美術館的經歷，並從美學角度分享一個沒有大魔王的故事，而這每一段內容，都是在孩子們的歡笑中體驗得來。

張柏韋表示，美感教科書擺脫過去無趣的國、英、數教科書，同樣是課本，卻能開拓孩子視野，也從小培養美感，更重要的是孩子看到課本時那充滿笑容的臉龐，「因為字少、圖多，壓力減少，學習變得輕鬆」。

有小學童看到美感教科書，主動拿起翻閱，書中大量有趣圖畫，搭上文字解說，讓孩子閱讀起來更加開心，還說「從來沒有看過這麼酷的書，不但字少，圖又多，我真的超愛的，希望每一科都長這樣」。

竹市中小企業服務中心也說，16日將請來全球之聲中文版發起人、泛科知識集團內容長鄭國威談「知識經濟的未來」，從網路、內容、知識，談怎麼改變臉書帶來的同溫層、假資訊，怎麼讓網路時代的知識共創，翻轉民眾對知識與創業的認識。1060408

(中央社)